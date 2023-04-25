Красную площадь в Москве закрывают для посетителей

Главное: С 27 апреля по 10 мая в столице РФ будет идти подготовка к празднованию годовщины Победы во Второй мировой войне. В связи с этим Красную площадь закроют для посетителей.

Детали: Федеральная служба охраны России предупредила о закрытии Красной площади на две недели из-за подготовки к параду к 9 Мая. Об этом 25 апреля сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Отмечается, что в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, «посвящённых празднованию 78-летия Победы», с 27 апреля по 10 мая главная площадь столицы РФ будет закрыта для посещения.

В тему: В Крыму решили отменить парад на 9 мая.