Три страны выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО

Главное: Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО.

Детали: Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии выступили за предоставление Украине гарантий безопасности еще до вступления в НАТО. Об этом говорится в общей статье Матеуша Моравецкого, Петра Фиалы и Эдуарда Гегера в журнале Foreign Affairs.

Политики считают, что сейчас не слишком рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, ведь «не будет никаких инвестиций и устойчивого обновления в Украине, если она не будет способна оградить себя от агрессии в будущем».

По мнению премьеров, на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем Альянса, в том числе о его отношении к Украине и будущей стратегии по России.

«Сейчас настало время для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. Но к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать „серой зоной“», — говорится в статье.

По словам глав правительств Польши, Чехии и Словакии, «серые зоны» создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усугублять напряженность.

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