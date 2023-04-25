Хмельницкая епархия УПЦ передала автомобиль для нужд ВСУ

25.04.23 12:48

Три страны выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО

25.04.23 12:32

РосСМИ утверждают, что оккупанты начали применять танки «Армата»

25.04.23 12:10

Китайцы хотят отправить на Марс вертолет

25.04.23 11:53

В 33 городах и селах нарушено сообщение из-за подтоплений

25.04.23 11:40

Украина эвакуировала мирных жителей из столицы Судана

25.04.23 11:25

Ученым удалось разгадать секрет Анд

25.04.23 11:02

Индонезийские рыбаки провели на острове без еды и воды почти неделю

25.04.23 10:54

ВСУ анонсировали взрывы в Крыму до полной деоккупации левобережья Херсонщины

25.04.23 10:36

В КГВА рассказали о ситуации с паводками в столице

25.04.23 10:14

Стало известно, как украинцы возвращают свои банковские вклады в этом году