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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Хмельницкая епархия УПЦ передала автомобиль для нужд ВСУ

Хмельницкая епархия УПЦ передала автомобиль для нужд ВСУ

Александра Кудрявцева
25.04.23 12:25
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Хмельницкая епархия УПЦ передала автомобиль для нужд ВСУ
Главное: В Хмельницкой области духовенство, верующие и волонтеры Красиловского благочиния Украинской Православной Церкви передали автомобиль для нужд Вооруженных сил Украины (102 бригады).
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, транспортное средство освятил архиепископ Хмельницкий и Староконстантиновский Виктор на территории храма села Волица Красиловского района.
 
Архиерей и духовенство также вознесли молитву за воинов-защитников Украины и за мир в нашем государстве.
 
Передавая автомобиль военнослужащим, иерарх УПЦ обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул, что только находясь в единстве и творя добро, мы способны одержать победу.
 
В тему: Хмельницкая епархия УПЦ передала лекарство для воинов ВСУ.
 

Тэги: УПЦ

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