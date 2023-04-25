РосСМИ утверждают, что оккупанты начали применять танки «Армата»

Главное: Пропагандисты в России утверждают, что их захватчики вроде бы получили на вооружение «новейшие российские танки». Речь идет о машине Т-14 «Армата».

Детали: Оккупанты якобы «начали применять российские новейшие танки Т-14 „Армата“» в Украине. Об этом со ссылкой на свой источник заявило российское провластное информагентство «РИА Новости» во вторник, 25 апреля.

Российские пропагандисты утверждают, что у этой бронетехники есть «дополнительная защита борта от противотанковых боеприпасов». Эту защиту сначала опробовали в Сирии. Однако в прямых штурмовых действиях они не участвовали.

С конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах на Донбассе. Российское СМИ не стало уточнять, где именно.

Основной боевой танк (ОБТ) Т-14 «Армата» — разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Он имеет безлюдную башню — члены экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса.

Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, применяющая управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

В тему: В 2023 году Украине передадут легендарный американский танк.