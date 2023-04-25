В 33 городах и селах нарушено сообщение из-за подтоплений

Главное: В Украине подтопленными остаются 854 хозяйства, более 150 домов и 20 924 га сельскохозяйственных угодий.

Детали: Гидрологическая ситуация в Украине контролируется, наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Об этом 25 апреля сообщили в ГСЧС.

Подтопленными остаются 854 домохозяйства в Черниговской (484), Черкасской (124), Полтавской (107), Днепропетровской (70), Кировоградской (48), Волынской (14) и Киевской (7) областях, а также 151 дом в Кировоградской (48), Черкасской (39), Днепропетровской (33), Черниговской (29) и Полтавской (2) областях.

В Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 20 924 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 33 населенных пункта в Черниговской (32) и Киевской (1) областях.

За сутки подразделениями ГСЧС перевезено 202 человека, с начала работ — 3 789.

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