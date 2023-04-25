ВСУ анонсировали взрывы в Крыму до полной деоккупации левобережья Херсонщины

Главное: Взрывы в Крыму будут параллельно с освобождением Херсонщины. Украинские Силы обороны «могут позволить себе параллельный процесс» по этому вопросу, заверила Наталья Гуменюк.

Детали: Анонсированные новые взрывы в оккупированном Крыму вполне могут происходить до полной деоккупации левобережья Херсонщины. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

«Можем позволить себе параллельный процесс», — подчеркнула она.

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