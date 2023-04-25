В КГВА рассказали о ситуации с паводками в столице

Главное: За сутки уровень воды Днепра в Киеве поднялся на 11 см. Удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

Детали: По состоянию на утро 25 апреля уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

«Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — заявил глава КГВА Сергей Попко.

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