Китайцы хотят отправить на Марс вертолет

Главное: На Марс может полететь китайский вертолет. Он нужен для сбора и доставки образцов грунта.

Детали: Китай хочет включить миссию по сбору и доставке образцов грунта Марса специальный вертолет. Об этом пишет издание SpaceNews, ссылаясь на Международную конференцию по наукам о глубоком космосе.

В публикации сказано, что в миссии «Тяньвэнь-3» задействуют пару ракет Long March 5, которые отправят к Марсу два космических аппарата ориентировочно в 2030-м году.

Так, планируют собрать и доставить на Землю пятьсот граммов образцов грунта.

Отмечается, что посадочный сегмент сможет использовать шагающего робота или вертолет, похожий на беспилотный роботизированный аппарат НАСА Ingenuity.

Стоит добавить, что Китайская академия наук представила прототип вертолета в 2021-м году.

Ожидается, что собранные образцы отправят на орбиту Марса с помощью двухступенчатого аппарата, который состыкуется с возвращаемым модулем.

В тему: Земной мусор на Марсе превращает планету в свалку.