Ученым удалось разгадать секрет Анд

Главное: Датчане разгадали секрет Анд. Ученые поведали, почему эти горы такие высокие.

Детали: Ученые из Копенгагенского университета в Дании выяснили, почему горы Анды столь высокие. О том, как это произошло, сказано в их отчете, который цитирует издание Science Alert.

Так, было исследовано движение Южно-Американской тектонической плиты.

Поясняется, что она способна создавать горные участки, поскольку более медленные породы выталкиваются движением более быстрых.

Эксперты использовали в своей работе новый метод для анализа движения Южно-Американской плиты.

В публикации сказано, что тот показал, что примерно 10-14 миллионов лет назад в некоторых частях плиты произошло замедление на 13%, а пять-девять миллионов лет назад – 20%.

Специалисты информируют, что этого замедления достаточно, чтобы объяснить некоторые особенности, которые наблюдаются сегодня.

По их словам, в периоды до замедления плато Наска врезалось в горы и сжимало их, заставляя расти выше.

Ученые поясняют: «Этот результат может указывать на то, что часть ранее существовавшего хребта действовала как тормоз как для плиты Наска, так и для Южно-Американской плиты. Когда плиты замедлили свою скорость, горы вместо этого стали шире».

Кроме этого эксперты попытались найти ответ на вопрос, почему эти замедления происходили.

Сообщается, что одно из возможных объяснений заключается в том, что конвекционные потоки в мантии изменились, перемещая материалы различной плотности.

В то же время, говорят специалисты, еще одной причиной может быть явление, называемое расслоением, когда значительные части плиты погружаются ниже в мантию.

Резюмируется, что у обоих этих событий могли быть побочные эффекты, которые влияют на скорость движения плит.

Справка :

Анды являются самой длинной (девять тысяч километров) и одной из самых высоких (гора Аконкагуа возвышается на 6 961 метров) горных систем нашей планеты. Она окаймляет с севера и запада всю Южную Америку. Иногда Анды достигают ширины свыше пятисот километров (наибольшая ширина, до 750 километров, отмечается Центральных Андах). Их средняя высота составляет около четырех километров.

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