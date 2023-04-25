Индонезийские рыбаки провели на острове без еды и воды почти неделю

Главное: Индонезийские рыбаки застряли на маленьком острове. Они провели без еды и воды шесть дней.

Детали: Необычный инцидент произошел у берегов Австралии. На одном из островов застряли индонезийские рыбаки, которые провели без еды и воды шесть дней, однако, в итоге, выжили и были успешно спасены, передает ВВС.

В то же время девять человек пропали без вести.

Стоит отметить, что в середине этого месяца циклон Ильса обрушился на Западную Австралию и оказался сильнейшим ураганом в регионе за последние четырнадцать лет.

Рыбаки поведали, что две их лодки были разрушены циклоном, после чего одна из них утонула, а единственный выживший провел в океане несколько часов, цепляясь за канистру, прежде чем его подобрали рыбаки с другой лодки.

В то же время местная служба безопасности мореплавания сообщила, что застрявшие рыбаки были эвакуированы в понедельник, 17 апреля, с небольшого острова в 330 километрах к западу от города Брум, штат Западная Австралия.

Людей заметил самолет австралийской пограничной службы, после чего на спасательном вертолете их эвакуировали в Брум.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Все они находятся в хорошем состоянии здоровья, несмотря на пережитое испытание. Сейчас правительство Австралии работает над их возвращением на родину.

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