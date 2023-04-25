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Новости > Стало известно, как украинцы возвращают свои банковские вклады в этом году

Стало известно, как украинцы возвращают свои банковские вклады в этом году

Александр Панько
25.04.23 10:14
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Стало известно, как украинцы возвращают свои банковские вклады в этом году

Главное: Некоторым украинцам удается возвращать свои вклады из «погоревших» банков. В этом году получили полтора миллиарда гривен.

Главное: Фонд гарантирования вкладов физических лиц поведал, как украинцы возвращают свои деньги из «погоревших» банков. Данные приводятся по итогам первого квартала 2023-го года.

Информируется, что выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 1 миллиард 521 миллион гривен.

Только в марте вкладчикам возместили 1 миллиард 430,7 миллиона гривен.

Уточняется, что после вступления в силу Закона Украины №2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» на время действия в нашей стране военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения даны 100% гарантии по банковским вкладам.

Сообщается, что на 1 апреля этого года вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» от 26 февраля 2022-го года были выплачены возмещения на общую сумму 98 миллиардов 328,4 миллиона гривен.

Отмечается, что до вступления этого закона в силу Фонд выплатил вкладчикам возмещений на общую сумму 4 миллиарда 686,4 миллиона гривен.

Напоминается, что ранее Фонд возмещал лишь гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

В тему: В Украине появятся новые-старые 500-гривневые банкноты.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, финансы, вклады, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, банки, новости Украины

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