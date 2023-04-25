Главное: Американский конгрессмен раскритиковал поддержку США Украины во время войны. Говорит, дали уже двести миллиардов долларов.

Детали: Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар резко высказался по поводу войны в Украине. Он дал комментарий российским СМИ.

Политик сказал: «Президент США Джо Байден и конгресс уже потратили около двухсот миллиардов долларов американских налогоплательщиков, спонсируя «прокси-войну» в Украине».

Республиканец добавил: «Мы не должны отправлять ни цента и должны провести аудит уже отправленных средств».

Кроме этого он призвал ускорить проведение аудита по поводу выделения средств нашей стране.

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