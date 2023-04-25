Белый дом сделал заявление по поводу украинского контрнаступления

Главное: Белый дом высказался по поводу контрнаступление Украины. Хотят убедиться, что оно будет успешным.

Детали: Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сделал заявление по поводу украинского контрнаступления. По его словам, США собираются убедиться в том, что оно будет успешным, сообщает «Голос Америки».

Он сказал: «Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, мы можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках».

По его словам, США не знают точно, где и как они это сделают.

Как отмечается, именно поэтому США хотят обеспечить Украину необходимой помощью.

Джон Кирби сказал, что если власти Украины «примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести».

Информируется, что ВСУ требуются бронетехника, артиллерия, противовоздушная оборона, материально-техническое обеспечение.

Резюмируется, что важна поддержка военных на поле боя пищей, водой и топливом, что является элементом непрерывной работы, из-за чего для США это тоже приоритет среди военной помощи нашей стране.

В тему: Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине.