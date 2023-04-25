Республиканцы собрались проверять Байдена на лживость

Главное: Слова Джо Байдена будут проверять на лживость. Займется этим Республиканская партия.

Детали: Республиканская партия США всерьез взялась за президента страны Джо Байдена. Его слова будут проверять на лживость.

Как сообщает Национальный комитет Республиканской партии, запускается специальный для проверки в реальном времени достоверности заявлений главы государства.

Информируется: «Проект Fact Check Biden будет неотъемлемой частью привлечения Байдена к ответственности в ходе его публичных выступлений, как во время предвыборной кампании, так и на официальных мероприятиях».

Там добавили, что ресурс поделится результатами проведенных проверок с прессой и общественностью.

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