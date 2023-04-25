Бывший премьер Польши резко высказался по поводу войны в Украине

Главное: Ярослав Качиньский сделал заявление по поводу войны в Украине. Бывший премьер Польши говорит, что компромисса быть не может.

Детали: Бывший премьер-министр Польши и председатель правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский высказался по поводу войны в Украине. Он выступил конференции в Варшаве.

Политик сказал: «Мы сегодня не знаем, как закончится война в Украине, есть предпосылки к тому, чтобы судить, что она закончится определенным компромиссом, а не окончательным решением».

Он отметил: «Это, к сожалению, будет означать, что скоро может прийти новая опасность. Мы не желаем такого решения. Мы полностью поддерживаем украинцев в их желании, чтобы вся их территория была освобождена. Но не все от нас зависит».

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