Отец Киркорова прокомментировал пикантный слух

Главное: Отец Филиппа Киркорова Бедрос прокомментировал слухи о себе. Он не собирается жениться на помощнице.

Детали: 90-летний отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос прокомментировал пикантные слухи о себе. Он заверил местные СМИ, что помолвки с 43-летней помощницей Олесей нет, и все это слухи.

Так, Бедрос Киркоров сказал: «Она просто помогает. Олеся ни на что не претендует. Она обо мне заботится».

Кроме этого сама девушка подтвердила, что не состоит в отношениях с отцом артиста.

В то же время отец певца отметил: «Я увидел ее на концерте Филиппа, когда она передавала подарок. Мы там и познакомились. Прошлый год был очень нехорошим для меня. Мы потом встретились случайно на приеме у врача».

Кроме этого он добавил, что жена Людмила Смирнова не поддержала его во время болезни: «Супруга ко мне не приезжала в больницу. Она не хочет приезжать в Москву. Меня это обозлило».

Известно, что Бедрос Киркоров хочет разводиться со второй женой после 26 лет брака.

Предполагается, что причиной этому послужил новый роман с помощницей Олесей из Брянской области.

В то же время его жена говорит, что ничего не знает о намерении мужа расстаться.

В тему: Киркоров сделал скандальное признание.