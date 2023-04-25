В ЕС хотят ужесточить импорт продуктов из Украины

Главное: В ЕС хотят ужесточить ввоз сельхозпродукции из Украины. Собираются расширить список.

Детали: В ЕС продолжают ужесточать импорт сельхозпродукции из Украины. Об этом, ссылаясь на источники в Брюсселе, информируют польские СМИ.

Еврокомиссия собирается расширить список запрещений к ввозу из нашей страны.

Отмечается, что состоявшиеся нелавно переговоры вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия из Украины завершились безрезультатно.

Сообщается, что Еврокомиссия готова пойти на уступки и расширить список товаров, запрещенных к ввозу из Украины.

Информируется, что, по словам одного из участников встречи, «подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении».

Стоит напомнить, что сейчас Еврокомиссия согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.

В тему: Болгария запретила импорт украинского продовольствия.