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Новости > В Кремле рассказали, есть ли у Путина двойники

В Кремле рассказали, есть ли у Путина двойники

Агата Кловская
25.04.23 09:05
87
В Кремле рассказали, есть ли у Путина двойники

Главное: Есть ли у Владимира Путина двойники? Информацию прокомментировали в Кремле.

Детали: В Кремле уверяют, что у президента России Владимира Путина нет двойников. Об этом уверял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Слышали, что у Владимира Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Еще одно вранье».

Он добавил: «Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье».

Дмитрий Песков заявил: «Люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро. Вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит с твоим начальником, президентом, то этот комментарий могут сделать другие».

Отмечается: «Так называется, кстати, бункер – это координационно-аналитический центр правительства, Белого дома. Это феноменальное высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране».

В тему: Двойник Путина – миф или реальность.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, двойник, курьезы

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