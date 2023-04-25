У легендарного российского рок-музыканта умерла дочь

Главное: Дочь Константина Кинчева умерла от остановки сердца. Ей было 36 лет.

Детали: У легендарного российского рок-музыканта, основателя группы «Алиса» Константина Кинчева умерла дочь Мария. Ей было 36 лет.

Как информируют местные СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

Стоит добавить, что покойная была дочерью жены музыканта от первого брака.

Она окончила Российский институт театрального искусства. Работала исполнительным продюсером, организовывая различные съемки.

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