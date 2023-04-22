Трамп в очередной раз пообещал завершить войну в Украине

Главное: Дональд Трамп хочет завершить войну в Украину. После победы на президентских выборах.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп снова заговорил о войне в Украине. Сделал он это, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

Политик пообещал, что завершит страну в нашей стране, если победит на выборах главы государства в 2024-м году.

Экс-глава государства сказал: «Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной».

В тему: Трамп заявил, что США сами «подстегнули» Россию начать войну в Украине.