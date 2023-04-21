Twitter начал удаление «синих галочек». Под «раздачу» попали и знаменитости

Главное: Началось обещанное Маском удаление «синих галочек» в Twitter. Некоторые госучреждения тоже остались без них, но получили взамен «серые галочки», назначенные для государственных учетных записей.

Детали: Twitter начал удаление «синих галочек» верификации у пользователей, не оформивших платную подписку, и у журналистов, ученых и знаменитостей. Об этом сообщает CNN.

«Голубые „галочки“ даже исчезли из учетных записей некоторых из самых известных людей в социальной сети, за которыми следят многие люди, в частности модели Ким Кардашьян, певицы Бейонсе, основателя Microsoft Билла Гейтса, Папы Римского Франциска, бывшего президента США Дональда Трампа и основателя Twitter Джека Дорси», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что некоторые госучреждения, включая Службу гражданства и иммиграции США и учетные записи некоторых государственных таможенных и пограничных отделений тоже остались без «синих галочек», но получили взамен «серые галочки», назначенные для государственных учетных записей.

«Нововведение оказалось достаточно неудачным, поскольку голубые „галочки“ исчезли и снова появились на некоторых аккаунтах», — пишет CNN и отмечает, что нововведение чревато еще большим риском путаницы касательно достоверности публикуемой в соцсети информации.

В тему: В Twitter снова кое-что поменялось.