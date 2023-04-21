Берлин не имеет ничего против операций ВСУ на территории России

Главное: Операции ВСУ на территории РФ вполне приемлемы. Для стороны, на которую напали, вполне нормально проникать на вражескую территорию, чтобы перекрыть врагу пути снабжения, считает министр обороны Германии.

Детали: Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что операции ВСУ на территории России в условиях вторжения РФ в Украину вполне приемлемы. Об этом пишет Zeit.

По его мнению, для стороны, на которую напали, вполне нормально проникать на вражескую территорию, чтобы, в частности, перекрыть врагу пути снабжения.

«Пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, вам придется это принять. Неохотно, но это часть этого, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — сказал Писториус.

Кроме того, министр дал понять, что Запад, принимая решение о поставках оружия Украине, должен помнить о том, как будет вестись война.

«Если Украина требует определенных типов бомб, которые запрещены по всему миру, то надо сказать „нет“», — добавил он.

Отметим, что Украина просила у партнеров кассетные боеприпасы и фосфорное зажигательное оружие.

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