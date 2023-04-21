Заболеваемость коронавирусом в Украине уверенно снижается

Главное: Заболеваемость COVID-19 в Украине пошла на спад. Скоро, по рекомендации ВОЗ, вакцинация против коронавируса будет такой, как и против гриппа — сезонной, отметил глава Минздрава.

Детали: Заболеваемость коронавирусом в Украине пошла на спад. Об этом в эфире телемарафона 21 апреля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сейчас заболеваемость пошла на спад... В середине февраля был значительный подъем заболеваемости коронавирусной болезнью, мы вышли на показатели 20-25 тысяч случаев в неделю. Сейчас уже „опустились“ до 16 тысяч случаев в неделю... С начала апреля мы отмечаем снижение количества случаев коронавируса», — уточнил глава Минздрава.

При этом он отметил, что картина не отражает реальное состояние, поскольку сейчас гораздо меньше людей тестируется на COVID-19.

Глава Минздрава также добавил, что вакцина против коронавируса есть и каждый желающий может привиться.

«Мы уже имеем рекомендации ВОЗ, что в принципе скоро вакцинация против коронавируса будет такой, как и вакцинация против гриппа — сезонной, и к этому надо готовиться», — указал Ляшко.

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