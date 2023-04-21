США в ближайшие недели начнут обучение ВСУ на танках Abrams

Главное: В ближайшие недели ВСУ начнут обучение на танках Abrams. Подготовку пройдут около 250 украинских военнослужащих. Одни научатся управлять танками, а другие — ремонтировать и обслуживать их.

Детали: На сегодняшней встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн было принято решение, что учения украинских бойцов на американских танках Abrams начнутся уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в конце мая на полигон Графенвер в Германии прибудет 31 танк.

«Украинские военные приступят к учениям через пару недель. Эти тренировки займут около 10 недель», — рассказал источник.

Сообщается, что учения будут проходить не на тех танках, которые США передадут Украине. В США уже обновляют танки M1A1 для отправки украинцам на передовую.

По словам источника, идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и могут выполнять боевые задания. Эти машины переоснащаются под нужды Украины.

Ожидается, что подготовку пройдут около 250 украинских военнослужащих. Одни научатся управлять танками, а другие — ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба.

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