В ближайшие дни дожди продолжат поливать Украину

Главное: Неприятная погода в Украине сохраняется. Ожидаются дожди.

Детали: В ближайшие дни в Украине продолжат идти дожди. Об этом информирует Sinoptik.ua.

Синоптики говорят, что в субботу, 22 апреля, по всей стране прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. На Закарпатье потеплеет до плюс 19. При этом в Крыму, Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет 11-13 тепла, а га остальной территории страны ожидается плюс 14-17 .

В воскресенье, 23 апреля, всю территорию нашей страны накроют кратковременные дожди. В Киеве, как и в большинстве регионов, будет плюс 14-17, на Закарпатье до 19 тепла.

Наконец, в следующий понедельник, 24 апреля, также пройдут дожди. Кратковременные осадки ожидаются по всей Украине. В большинстве областей нашей страны ожидается плюс 14-17, а на Закарпатье и Волыни, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской прогреется до 17-19 тепла.

В тему: В Украине начали готовиться к новым подтоплениям.