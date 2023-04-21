Озвучены главные вопросы, которые рассмотрят на «Рамштайне»

Главное: Глава Пентагона озвучил три ключевых вопроса, которые рассмотрят на «Рамштайне». Речь идет о ПВО, боеприпасах и средствах поддержки.

Детали: На встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» будут обсуждены три ключевых вопроса. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на авиабазе «Рамштайн».

«Сейчас на сегодняшней встрече Контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых областях: ПВО, боеприпасы и средства поддержки», — сказал Остин перед заседанием.

Он подчеркнул, что Украина срочно нуждается в помощи союзников, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и войска от ракетной угрозы России.

«Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту», — подчеркнул Остин.

Глава Пентагона напомнил, что в целом участники этой Контактной группы предоставили Украине помощи на сумму более 55 миллиардов долларов, что в десять раз больше с момента первой встречи.

«В начале этой недели, США объявили о новом пакете помощи Украине стоимостью 325 миллионов долларов. Мы уже предоставили Украине более 35 миллиардов долларов на помощь по безопасности с начала полномасштабного вторжения России. В этот последний пакет мы включили больше боеприпасов для HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также важные средства борьбы с броней», — рассказал Остин.

В свою очередь он подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Мы отвергаем мрачное видение Путиным мира, где тираны нападают на своих мирных соседей и пытаются навязать самопровозглашенные сферы влияния под дулом оружия. Вместе мы позаботимся о том, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы жить в свободе», — добавил. Остин.

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