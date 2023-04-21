В канадском аэропорту произошла необычная кража

Главное: Контейнер с драгоценностями украли в аэропорту Торонто. Всего – на пятнадцать миллионов долларов.

Детали: Необычное преступление произошло в аэропорту Торонто. Как поведала местная полиция, тут неизвестные украли целый контейнер с золотом и другими предметами ценностью в двадцать миллионов канадских долларов (пятнадцать миллионов долларов США).

Правоохранители говорят: «Контейнер был привезен в аэропорт в понедельник вечером. Он был отгружен в место хранение аэропорта до того, как был похищен с помощью нелегальных средств».

Выяснилось, что преступники получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной, и что эта зона находится за пределами основной линии безопасности.

Копы отмечают: «Они не получали доступ в сам аэропорт, и это не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта».

Сейчас злоумышленников ищет полиция.

В тему: На торгах в США выставили ну очень странный лот.