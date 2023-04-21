Колумбия отказалась предоставлять оружие Украине

Главное: Колумбия не будет давать оружие Украине. Об этом сказал президент Густаво Петро.

Детали: Президент Колумбии Густаво Петро отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом. Около Белого дома он пообщался со СМИ, которые подняли тему поставок оружия Украине.

Политик сказал: «Предыдущие администрации некоторое время назад закупали российское оружие, в частности, вертолеты. Позиция действующей власти такова: их не будут использовать в войне, они не едут в Украину, они не едут в Россию».

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