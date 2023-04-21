Отныне украинцы смогут покупать больше валюты

Главное: Банки смогут продавать украинцам больше валюты. Их возможности расширили.

Детали: Украинским банкам расширили возможности проводить сделки по продаже наличной иностранной валюты населению. Об этом информирует НБУ.

С пятницы, 21 апреля, при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения начиная с 13 апреля 2022-го года.

Финансовый регулятор отмечает: «Соответствующие изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке».

Также с сегодняшнего дня НБУ смягчил ряд административных ограничений.

Поясняется, что это сделано с целью создания условий для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка.

Так, финансовый регулятор дал возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

Сообщается, что соответствующие изменения не будут оказывать давления на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты – перевод будет осуществляться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за границы.

Резюмируется: «Реализация проекта е-резидентства будет способствовать привлечению дополнительных доходов в государственный бюджет, популяризации Украины как мирового IT-бренда и повышению украинских позиций в международных рейтингах».

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