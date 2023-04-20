Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, — Столтенберг

Главное: Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит укреплять ВСУ. Также он пообещал сделать все, чтобы Украина вступила в альянс.

Детали: Место Украины по праву НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве во время пресс-конференции.

При этом он отметил, что Украина по праву должна найти место в Евроатлантической семье.

«Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом», — заявил Столтенберг.

По его словам, это свидетельство «долгосрочной преданности НАТО Украине».

«НАТО стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется», — отметил Столтенберг.

В то же время, он подчеркнул — когда завершится эта война в НАТО не знают.

«Но мы знаем, что российская агрессия это токсичная система, которая должна быть остановлена. Мы договорились и согласились с тем, что важный постоянный мир и я всячески приветствую „формулу мира“ Владимира Зеленского. И мы будем продолжать укреплять украинские Вооруженные силы, должны обеспечить более мощные возможности украинской безопасности», — добавил Столтенберг.

Также в НАТО обещают продолжать укреплять Вооруженные силы Украины. Альянс будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении.

«НАТО стоит с Украиной. Мы стояли с вами после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что союзники НАТО подготовили десятки тысяч украинских солдат.

«С прошлого февраля союзники НАТО предоставили более 150 млрд евро поддержки. В том числе 65 млрд евро в виде военной помощи. Это позволило вашим войскам отвергнуть врага от Киева, Херсона, Харькова», — подчеркнул Столтенберг.

Он акцентировал, что сейчас члены Альянса предоставляют больше самолетов, танков, бронетехники.

«Все это каждый день помогает на поле боя», — добавил Столтенберг.

В свою очередь генсек НАТО поприветствовал «формулу мира» президента Владимира Зеленского и заявил в этом контексте о необходимости в как можно более мощных возможностей обеспечения украинской безопасности.

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