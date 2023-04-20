Оккупанты планируют украсть более 26 тысяч украинских детей

Главное: Российские оккупанты под видом отправки «на отдых» надеются вывезти десятки тысяч детей с оккупированных территорий.

Детали: Россия планирует отправить на так называемый «отдых» свыше 26 тысяч детей с оккупированных территорий Украины. Об этом заявила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова.

«Речь идет о 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей. Это сможет привлечь к отдыху 20 тысяч детей. И еще 6 тысяч детей из новых регионов отдохнут в других субъектах РФ, в том числе на Черном море», — утверждает она.

Издание РБК-Украина выложило на своем Telegram-канале видео с заявлениями российской чиновницы.

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