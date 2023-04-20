В Кремле высказались по поводу возможного вступления Украины в НАТО

Главное: В Кремле заявили о «недопущении» Украины в НАТО. Потенциальное членство Украины в НАТО несет «существенную опасность для безопасности» России, считает Дмитрий Песков.

Детали: Страна-агрессор Россия не намерена допустить вступления Украины в НАТО. Это одна из главных целей так называемой «СВО», заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 20 апреля.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя нынешний визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, Песков указал, что в этой связи в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в Альянс.

«Нет, в Кремле нет оценок перспектив», — отметил он.

В тему: Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев.