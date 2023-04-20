Шмыгаль рассказал, сколько стран участвуют в восстановлении Украины

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в восстановлении Украины участвуют почти 60 стран. Украина и в дельнейшем ожидает подписания соглашений о патронате между украинскими общинами и иностранными муниципалитетами и регионами.

Детали: Почти 60 стран мира помогают украинским городам, поселкам и селам в восстановлении после российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международном саммите городов и регионов в Киеве 20 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня международное муниципальное партнерство приобрело невиданные масштабы: более 300 территориальных общин Украины подписали 1,5 тыс. партнерских договоров, почти 60 стран мира помогают нашим городам, поселкам и селам выжить и восстановиться после смертоносных вражеских атак», — отметил он.

Шмыгаль поблагодарил всех партнеров за поддержку.

Премьер добавил, что Украина ожидает и в дельнейшем подписания соглашений о патронате между украинскими общинами и иностранными муниципалитетами и регионами.

«Считаем такой механизм сотрудничества особенно эффективным. Патронат, с одной стороны, ускорит восстановление общин, с другой — будет содействовать евроинтеграции Украины», — заявил он.

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