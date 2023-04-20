Метеорит над Киевом: Госкосмос Украины подтверждает версию падения космического тела

Главное: Наиболее вероятная причина вспышки в небе под Киевом вчера вечером - падение метеорита. Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Детали: Государственное космическое агентство Украины подтверждает, что наиболее вероятная причина вспышки в небе под Киевом вчера вечером - это падение метеорита.

"Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, а оставляют яркие вспышки или так называемые «огненные шары».

Метеорный поток Лириды — один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля, а выйдет из него 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

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