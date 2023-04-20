В Киеве выделили землю под военное кладбище

Главное: Военное кладбище появится в Киеве. Землю уже выделили.

Детали: В четверг, 20 апреля, Киевский совет выделил участок земли, необходимый для создания национального военного мемориального кладбища в Быковне. Об этом информировал мэр города Виталий Кличко.

Сообщается, что за создание этого кладбища отвечает правительство, которое и определило данное место.

Отмечается: «Восемь гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически начав процедуру организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная».

Уточняется, что общая площадь национального военного мемориального кладбища достигнет почти ста гектаров.

Справка :

Быковня – поселок в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района, который располагается на левом берегу Днепра.

В тему: В Украине планируют создать военное кладбище.