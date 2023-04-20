В одном из интернатов Питера массово умирают дети

Главное: Громкое ЧП потрясло Питер. В одном из интернатов умирают дети.

Детали: В российском Санкт-Петербурге произошло громкое ЧП. Стало известно о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности после гибели шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната с 2022-го года.

Правоохранительные органы информируют: «По результатам проведения доследственной проверки по факту размещенных в СМИ сведений о наступлении смерти постояльцев психоневрологического интерната социального обслуживания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)».

Выяснилось, что сотрудники психоневрологического интерната, который находится на улице Коллонтай, ненадлежаще исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями, из-за чего допустили в период с 2022-го года гибель по неосторожности шести совершеннолетних постояльцев.

Отмечается, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие преступлению.

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