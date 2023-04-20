Стало известно, как вырос госдолг Украины в прошлом году

Главное: В 2022-м году госдолг Украины сильно вырос. Увеличился до 78,5% ВВП.

Детали: В министерстве финансов Украины поведали, как вырос государственный и гарантированный государством долг нашей страны в 2022-м году. Сообщается, что он «подрос» на 13,4 миллиарда долларов до 78,5% ВВП.

По итогам 2021-го года госдолг Украины составлял 48,9% ВВП.

Информируется, что из-за войны номинальный ВВП упал до 161 миллиарда долларов.

При этом прямой государственный долг вырос с 43,3% до 71,6% ВВП.

Поясняется, что такой рост произошел за счет увеличения на 50,4% долга, полученного на льготных условиях, с 29,1 до 43,9 миллиардов долларов.

В тему: Госдолг Украины немного снизился по итогам зимы.