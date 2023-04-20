Россия изменила тактику ракетного террора, — ГУР

Главное: В ГУР пояснили паузу в ракетных ударах России. Теперь врага больше интересует все, что касается подготовки украинского контрнаступления, считают в разведке.

Детали: Страна-агрессор России больше месяца не проводит масштабные ракетные удары по территории Украины. Враг взял условный перерыв в связи с возможным контрнаступлением ВСУ. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, по сравнению с зимним периодом, наблюдается изменение тактики ракетного террора, потому что первый этап провалился — энергетический ракетный блицкриг потерпел абсолютное фиаско.

«Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется, и этот условный перерыв применяется для накопления, только задачи будут другие — это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия», — рассказал он.

Юсов напомнил, что россияне подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.

«Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой», — подчеркнул он.

В то же время, по мнению Юсова, восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения враг не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а «до сентября он держать паузу не будет».

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