Вечером 19 апреля под Киевом произошло «высокоэнергетическое акустическое событие», - спецконтроль Украины

Главное: В Украине вчера вечером произошло «высокоэнергетическое акустическое событие». Эпицентр взрыва находился в Киевской области. Об этом сообщает Главцентр спецконтроля КАУ.

Детали: В Украине вчера вечером, в 21:57, произошло «высокоэнергетическое акустическое событие». Оно вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Об этом сообщает Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины, который ведет контроль за сейсмической, радиационной обстановкой и геофизическими явлениями.

Организация уточняет, что «расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области». Остальная информация уточняется.

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