Под Киевом упал метеорит. NASA опровергает версию рухнувшего спутника

Главное: NASA утверждает, что их спутник под Киевом не мог упасть. Свечение которое видели киевляне скорее всего связано с тем, что упал метеорит.

Детали: В NASA опровергли заявление Киевской МВА о том, что яркая вспышка в небе Киеве возникла из-за падения их спутника. Об этом сообщает BBC News.

В NASA заявили, что возникла путаница из-за предварительного уведомления агентства о выводе с орбиты нерабочего спутника RHESSI.

Ученые предполагают, что это был болид (метеор).