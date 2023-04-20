Под Киевом упал метеорит. NASA опровергает версию рухнувшего спутника

Вечером 19 апреля под Киевом произошло «высокоэнергетическое акустическое событие», - спецконтроль Украины
Метеорит или спутник: под Киевом упал НЛО
Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, — Spiegel
В Минобороны подтвердили прибытие в Украину систем Patriot
Названо число пропавших без вести бойцов ВСУ
В России могут объявить всеобщую мобилизацию
На фронте погиб экс-нардеп Барна
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 183 750 солдат
Германия передала Украине первую систему Patriot
Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине