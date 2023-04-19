Испания готова к отправке в Украину танков Leopard 2

Главное: Испания готова отправить в Украину шесть танков Leopard 2. Они уже прибыли в порт.

Детали: Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны. Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украину до конца месяца.

Отметим, что в Twitter опубликовали фотографии танков на платформах перед загрузкой на корабли.

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