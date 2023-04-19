Британський інвестор Сомхішвілі, який роками добивається правосуддя в Україні, офіційно звернувся до Зеленського

Британський інвестор Тамаз Сомхішвілі, який роками добивається правосуддя в Україні, звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Приводимо повний текст звернення.

«Шановний пане Президенте!

В цей складний для України час мушу відкрито звернутися до Вас із питанням щодо ситуації, яка не повинна була виникнути в країні ані в час війни, ані в мирний час.

Коли у вересні 2021 року я звернувся до Вас із ситуацією, в якій я, як громадянин Великобританії та інвестор, опинився в Україні, Ви відповіли, що це є наслідком нереформованості судів України і що ситуація із правосуддям зміниться на краще у майбутньому. Зрозуміло, що війна завадила реформуванню українських судів, але, як показала моя ситуація, справа не лише в судах, а й в тому, як органи влади міста Києва можутье ставитися до іноземних інвесторів.

У 2007 році разом із глобальним інституційним інвестором, інвестором такого типу, яких Ви зараз намагаєтеся залучити в Україну для майбутнього відновлення країни, я увійшов до інвестиційного проекту із міською владою по реконструкції Харківської площі в м. Київ. Сьогодні такі проекти називають публічно-приватним партнерством. Проте, те відношення, із яким я стикнувся і продовжую стикатися з боку столичних органів влади, можна назвати по-різному, але аж ніяк не партнерством.

Поки інвестиційний проект діяв, я мав можливість побачити всі кола чиновницького пекла, з якими може стикнутися приватний інвестор: дії, які включали як саботаж проекту, так і відверте порушення зобов’язань перед інвестором. Це при тому, що за час існування проекту місто отримало від мене понад 14 мільйонів доларів, а для виконання своїх зобов’язань як інвестора я профінансував залучення кращих європейських професіоналів у питаннях архітектури та інфраструктури. В ході виконання мною інвестиційного проекту я не отримав та не вимагав жодних державних чи комунальних коштів.

У 2013 році міська влада припинила проект, визнала, що я поніс витрати та збитки, та взяла на себе зобов’язання їх відшкодувати. Умовою відшкодування було проведення оцінки тих витрат та збитків незалежним оцінщиком, і ця умова була виконана з моєї сторони. Але навіть після припинення проекту міська влада продовжувала порушувати свої зобов’язання і відмовилася відшкодовувати встановлені збитки.

У 2019 році Господарський суд міста Києва частково задовільнив позов моєї української компанії — ТОВ «Київ Термінал», яка була стороною інвестиційного проекту із органами влади міста Києва, та зобов’язав міську владу відшкодувати збитки в розмірі 24,4 мільйони доларів США. В свою чергу, апеляційний суд, незважаючи на пропуск міською владою строків для подачі апеляційної скарги, прийняв її та під тиском прокуратури, яка вступила у справу, повністю скасував рішення суду першої інстанції.

При цьому, позицію прокуратури, яку та заявила в суді, не можна розглядати інакше як пряму загрозу інвестиційній привабливості України. У своїй заяві про вхід у судову справу прокуратура вказала, що «участь в інвестиційному проекті є ризиком інвестора». У світовій інвестиційній практиці діяльність державних і місцевих органів є фактором стабільності. Чому в Україні інвестиційний проект із державною стороною як партнером має бути джерелом ризику?

У 2021 році, коли справа розглядалася у Верховному Суді України, зважаючи на безпрецедентне нехтування законними правами інвестора в апеляційному суді, я змушений був звернутися за підтримкою до Посольства Великої Британії в Україні, і представники Посольства були присутні на всіх судових засіданнях. Верховний суд України скасував неправомірне рішення апеляційного суду і повернув справу на повторний розгляд в апеляційну інстанцію.

У 2022 році, в той час, коли в Україні продовжується війна, апеляційний суд відновив розгляд справи, і я відразу запропоновував місту мирову угоду, за якою я відмовився від присуджених мені в суді першої інстанції коштів і запропонував надати мені земельну ділянку після завершення воєнного стану для побудови інфраструктурного проекту в Києві. Моєю пропозицією керувало повне розуміння того скрутного становища, в якому перебуває країна і місто внаслідок війни.

Проте міська влада не лише відкинула цю пропозицію, але й проти мене розпочалася організована масована кампанія наклепів та неправдивих звинувачень небаченого масштабу. Ці звинувачення не лише показують відношення до мене як до інвестора, який виконав всі свої зобов’язання і не порушив жодного із них, але й відношення до моєї країни — Великобританії, яка чи не найбільше допомагає Україні в цей час.

Державні та розвідувальні органи України, як-от Рада національної безпеки та оброни України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України, підтвердили відсутність підстав для неправдивих та наклепницьких звинувачень проти мене. Органи Великобританії, моєї країни, також не мають претензій до мене. Але це не зупиняє як тих, хто є виконавцями звинувачень, так і їх вигодонабувачів.

Адже відмова від запропонованої мною мирової угоди та наклепницька кампанія вигідні тим, хто хочуть уникнути відповідальності не лише за порушення зобов’язань перед інвестором, але й за те, що сталося із коштами, які місто отримало як безпосередньо від інвестора, так і з бюджетних коштів, які виділялися для виконання містом своєї частини зобов’язань в інвестиційному проекті. Саме їм вигідно перевести увагу від себе на інвестора, і вони не переймаються тим, що такі дії насправді шкодять національній безпеці України.

Я знаю, що в Україні останнім часом почали говорити, що для справжнього відновлення України важливо «не програти мир». Я знаю, що Ви, пане Президенте, робите надзусилля для залучення в Україну інституційних та приватних інвесторів, які, в тому числі, будуть брати участь у майбутніх спільних проектах із державною стороною, в проектах на кшталт того, в якому брав участь я. Але який стимул інвестувати матимуть ці інвестори, коли побачать відношення, з яким стикнувся я?

Я в жодному разі не прошу Вас якось вплинути на суд, я сподіваюся, що в Україні є можливість отримати чесне та неупереджене правосуддя. Але я також вважаю, що питання майбутнього залучення інвестицій та відбудови країни є питанням національної безпеки України.

Забезпечення правосуддя, яке не перебуватиме під впливом наклепницької кампанії, та розслідування вигодонабувачів цієї кампанії, а також того, що вони зробили із інвестиційними коштами, отриманими від мене, та державними коштами, виділеними для реконструкції Харківської площі в м. Київ, не лише забезпечить належне ставлення до іноземних інвесторів, але й захистить державні інтереси.

Якщо в Україні не захищатимуть законні права тих інвесторів, які вже інвестували в країні, то це заважатиме Вашим зусиллям, пане Президенте, залучити нових інвесторів до України.

З повагою та вірою в успіх України,

Тамаз Сомхішвілі».