Болгария запретила импорт украинского продовольствия

Главное: Болгария решила отказаться от продовольствия из Украины. Вводится временный запрет.

Детали: И.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев информировал, что его страна вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины. При этом он не распространяется на транзитные товары.

Чиновник сказал: «Основная причина состоит в том, что за последний год, вопреки идее так называемых «коридоров солидарности», значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки».

Он добавил: «Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов со стороны других стран, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса».

Глава правительства отметил: «Надеюсь, что Брюссель услышит и поймет позиции таких стран-членов ЕС, как Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии, и переосмыслит свою позицию».

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