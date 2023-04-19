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Новости > Стало известно, что происходит с ипотечным кредитованием в Украине

Стало известно, что происходит с ипотечным кредитованием в Украине

Агата Кловская
19.04.23 12:41
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Стало известно, что происходит с ипотечным кредитованием в Украине

Главное: Озвучена средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине по состоянию на февраль. Она составила 8,3%.

Детали: Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в феврале составила 8,3%, увеличившись по сравнению с январем на 0,8% (было 7,5%). Об этом информирует НБУ.

Сообщается, что банки Украины в последний месяц зимы выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 миллиона гривен, что сразу в 3,3 раза меньше, чем в феврале прошлого года (553 миллиона гривен).

Финансовый регулятор говорит, что о выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали четыре банка, преимущественно кредитовавших в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Добавим, что в феврале 2022-го года ипотеку выдавали тринадцать банков.

В тему: В марте в Украине замедлилась инфляция.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, ипотечные кредиты, финансы, новости Украины

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