Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине

Главное: Повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для восстановления энергосистемы Украины.

Детали: Повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для восстановления энергосистемы после российских атак, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть. Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий отопительный-зимний сезон", - заявил он.