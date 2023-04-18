На Запорожской АЭС есть секретная ядерная технология США. Американцы запретили РФ ее трогать

Главное: У США есть секретная ядерная технология на Запорожской АЭС в Энергодаре (Украина) и они предупреждают Россию, чтобы та не трогала ее.

Детали: У США есть секретная ядерная технология на атомной электростанции на территории Украины, и они предупреждают Россию, чтобы та не трогала ее. Об этом говорится в письме Министерства энергетики США, направленном в прошлом месяце российской госкомпании «Росатом», сообщает CNN.

В частсности, в письме, датированном 17 марта 2023 года, директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что Запорожская АЭС в Энергодаре (Украина) «содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов».

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, когда существует возможность их использования таким образом, который подрывает интересы национальной безопасности США.

Письмо Министерства энергетики США поступило в связи с тем, что российские силы продолжают контролировать Запорожскую АЭС.

Министерство предупредило Росатом в письме, что любые российские граждане или организации «незаконны» в обращении с американскими технологиями.