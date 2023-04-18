Киев готовится к пику подтопления

Главное: В Киеве готовятся к пику паводка. Названы районы, которые оказались под угрозой подтоплений.

Детали: В Киеве проводят подготовку к пику паводка, который ожидается 22 апреля. Под угрозой дальнейших подтоплений те места, куда уже добралась «большая вода». Об этом сообщает Telegram-канал КГВА.

«По состоянию на 9:00 по городу Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Сегодня, как и вчера происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС», — говорится в сообщении.

Поэтому на реке Днепр в столице еще содержится затопление пойменных территорий, а именно: парка «Муромец», Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений — II («оранжевый»).

Как отметили в КГВА, пик паводков еще впереди и по прогнозам Укргидрометцентра, он ожидается 22 апреля.

«Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города», — говорится в сообщении.

В КМВА предупреждают о возможном подтоплении мест отдыха на острове Труханов, Гидропарк, парк Муромец. Частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок.

Отмечено, что все необходимые службы города готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Поэтому 19 апреля заранее до наступления пика паводка будут проведены специальные учения.

На них будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.

В учениях примут участие представители муниципальной безопасности, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, Национальной полиции, патрульной полиции, ГСЧС, аварийно-спасательной службы, КП «Плесо», «Киевавтодора», Общества Красного Креста Украины, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В ходе этих учений будут отработаны различные мероприятия, такие как:

— проведение работ по инженерной защите — строительство дамбы мешками с песком;

— откачка воды из подтопленного объекта;

— эвакуация людей из подтопленных территорий;

— спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;

— предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях;

«Киев готовится. Киев будет защищен. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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