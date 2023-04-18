В США не уверены в подлинности «слитых» документов

Главное: Белый дом не уверен в подлинности «слитых» данных. Представитель администрации США заявил, что документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, поскольку они не отражают последние разведданные США.

Детали: «Слитые» в сеть документы Пентагона могли быть подделаны. С таким заявлением в понедельник, 17 апреля, выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телеконференции, сообщает корреспондент Today News Africa Симон Атеба в Twitter.

«Джон Кирби продолжает продвигать утверждение о том, что документы, которые, как сообщается, просочились с помощью Джека Тейшейры, могли быть подделаны и что они представляют просто неполные снимки, которые не отражают последние разведданные США», — написал журналист.

Кирби добавил, что президент Джо Байден серьезно относится к защите секретов Соединенных Штатов. Они пока не знают, действовал ли Тейшейра в одиночку, детали расследования не разглашают.

В тему: Подозреваемому в сливе секретных документов Пентагона светит тюремный срок.