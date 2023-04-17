В Буче два человека попали под два поезда одновременно

Главное: Под Киевом два человека попали под два поезда одновременно. Мужчина погиб на месте, а женщину с травмами доставили в больницу.

Детали: В Буче Киевской области два человека одновременно попали под встречные поезда. Как сообщает Национальная полиция Киевской области, женщина и мужчина находились между путями.

Предварительно установлено, что пассажирский поезд сбил женщину, которую с травмами доставили в больницу. В то же время мужчина попал под электропоезд, двигавшийся в обратном направлении, он погиб на месте. Отмечается, что пешеходные переходы в этом месте пересечения путей отсутствуют.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК)

Правоохранительные органы неоднократно предупреждают о том, что невнимательность на путях, особенно в темное время суток, может привести к смертельным последствиям.

В тему: В Одессе 13-летняя девочка бросилась под поезд.