Дилан Малвейни, актер и трансгендер, чуть не довел производителя пива до банкротства

Главное: Производитель пива Bud (США) потерял более $5 миллиардов после рекламы с трансгендером по имени Дилан Малвейни. Фото и видео на данную тему публикует журнал «Настроение».

Детали: Компания из США Anheuser-Busch потеряла более $5 млрд рыночной капитализации, после того как один из ее брендов, Bud Light, заключил партнерство с трансгендером, актером и комиком, которого зовут Дилан Малвейни.

Дилан Малвейни — популярен в TikTok. У него 10,8 млн подписчиков.

О партнерстве Anheuser-Busch с Диланом Малвейни было объявлено 2 апреля. После этого продажи пива Bud Light в США начали стремительно падать.

В соцсетях американские пользователи, после того как услышали про Дилана Малвейни, стали активно призывать бойкотировать напиток. Средства массовой информации говорят о «миллионах» хештегов с призывом бойкотировать пиво на TikTok и «тысячах», использующих его в Twitter. Бары отчитываются о падении спроса на 50–70%.

Пользователей не устраивает не столько сам Дилан Малвейни, сколько то, что их любимое пиво делают частью новомодной политической повестки.